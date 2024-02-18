اختل توازنه.. مصرع صغير غرقا في مجري مائي بإحدى قرى المنيا

لقي صغير مصرعه أثناء اللعب داخل إحدى الأراضي الزراعية بسبب اختلال التوازن وسقوطه في مجرى مائي بإحدى قرى مركز العدوة بالمنيا أدى إلى غرقه وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث غرق بمجرى مائي بأحد الأراضي الزراعية في مركز العدوة وأسفر الحادث عن مصرع صغير وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة وتبين مصرع صغير في العقد الأول من عمره نتيجة سقوطه داخل المجرى المائي الذي أدى إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى وتم نقله إلى مشرحة المستشفى

وكشف تقرير التقرير الطبي أن سبب الوفاة نتيجة لتوقف عضلة القلب وضيق في عملية التنفس واستنشاق كمية كبيرة من المياه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.