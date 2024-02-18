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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر السيادي: ندرس إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة

صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن رأس مال المدفوع للصندوق ممكن أن يتخطى 100 مليار جنيه بعد الانتهاء من تقييم للأصول الجديدة التي انضمت مؤخراً للصندوق.

وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذين اليوم، إن الصندوق يدرس إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن ترسية الطرح الخاصة بمحطات المياه سيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحا أن حجم الإنفاق الاستثماري المحطات تخطي مليار دولار.

 

وتابع: أن بعد قرار ضم 20 مبنى من مباني الوزرات إلى الصندوق شهدت عروض قوية من قبل المستثمرين وأهم المباني التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين مبنى وزارة الخارجية ومبنى وزارة السياحة في الزمالك ومبنى وزارة الداخلية.

صندوق مصر السيادي رأس مال المدفوع الزراعة الصناعة مليار دولار

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