عرض برنامج" العالم شرقا "، المذاع على قناة" القاهرة الإخبارية "، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان:"قنبلة موقوتة .. الشيخوخة أزمة كبرى في كوريا الجنوبية وتايلاند".

وجاء في التقرير إن تايلاند وكوريا الجنوبية تواجهان قنبلة موقوتة بسبب أزمة كبرى تتعلق بالديموغرافيا، بعد تزايد نسبة المسنين بالبلدين.

وأوضح التقرير أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية، بلغ عدد كبار السن 9.5 مليون من 51.5 مليون نسمة هذا العام.

وتشهد كوريا الجنوبية انخفاضا في عدد المواليد سنويا منذ 2015، وللمرة الثالثة على التوالي العام الماضي وتسجيل وفيات أعلى من مواليد البلاد.

مجتمع الشيخوخة

أشار الترير إلى أنه من المنتظر أن تبلغ مرحلة مجتمع الشيخوخة الفائقة في 2025، حيث ستمثل هذه الفئة

العمرية ما يصل إلى أكثر من ثلث الشعب.

ولفت التقرير إلى أن تايلاند صنفت من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



وبحسب دراسة مؤخرا أجراها مصرف "كاسيكون" التايلاندي بأن أكثر من ثلث مواطني البلاد سيتجاوزن 65 عاما 2029 ليشكلوا قنبلة كبرى تواجه البلاد وتسبب عائق كبير أمام التنمية الاقتصادية في المستقبل.