أول طلب لـ حسام حسن مع منتخب مصر.. تعرف عليه

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن طلبات حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، بعد توليه المهمة في الفترة الحالية.

وأوضح سويلم في حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "في الملعب وأنت سايق"، أن حسام حسن يعلم تماماً أن رابطة الأندية تدعم جهوده من أجل نجاح المنتخب المصري وتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أن حسام حسن طلب زيادة في فترة المعسكر المقبل في مارس، وأصر على أن يكون المعسكر مبكرًا ليكون هناك وقت كاف للتفاعل مع اللاعبين.

وأكد سويلم على دعم رابطة الأندية لحسام حسن، معربًا عن أمله في نجاحه كمدرب للمنتخب الوطني.