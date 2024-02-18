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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

منير وشيرين والمهندس فى "ليلة سعودية - مصرية" اليوم

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

في حفل مميز ومُختلف وفي أولي الليالي الفنية السعودية المصرية، تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساء على الهواء من دار الأوبرا المصرية حفل النجوم محمد منير، شيرين، ماجد المهندس.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، حيث يُقدم النجوم خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة.

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ويسبق الحفل الذي يحضره نخبه من نجوم الثقافة والفنون والأدب والإعلام مرور الحضور على السجادة الحمراء داخل دار الأوبرا.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتأسيس صندوق big time، عن عدد من الشراكات المنتظرة مع مصر، وأكد أن الفنانة منى زكي سوف تبدأ خلال الأيام القادمة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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