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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. 60 % معدل تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أكد محافظ أسوان أشرف عطية محافظ ، أنه يتم العمل على قدم وساق لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وبمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بتنفيذ مشروعات الرصف والتطوير والتجميل ، لافتاً إلى أنه تم التشديد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في التوقيتات المناسبة لها حتى يتسنى إضفاء اللمسات الجمالية ، والظهور بشكل حضارى ومشرف يليق بعروس المشاتى أمام ضيوفها وزائريها.

 أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 60 % حيث جارى تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة خلف الإستاد. 

أوضح أنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ أعمال الرصف الخرسانى بالمرحلة الأولى لموقف الحافلات بمدينة أبو سمبل السياحية على مسطح 20 ألف م2 من إجمالى مساحة 64 ألفا م2 ، وبتكلفة 
40 مليون جنيه.

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