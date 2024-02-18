سمير فرج يكشف أسباب نشر وزارة الدفاع وثائق سرية عن حرب أكتوبر

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أسباب نشر وزارة الدفاع وثائق سرية عن حرب أكتوبر 1973.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وثائق حرب أكتوبر خرجت للنور؛ ليعرف الشعب المصري تاريخ أبطاله، وردا على المشككين".

وأضاف: "كثير من المصريين حاليا لم يروا الحرب ولذلك يكون نشر الوثائق؛ لزيادة الإقناع لديهم بما حدث في أكتوبر"، موضحا أن: "مصر احتفلت بمرور 50 سنة على حرب أكتوبر، أعظم انتصار في العصر الحديث ومن هنا جاءت فكرة نشر الوثائق".

وأشار: "القوات المسلحة قررت تكوين لجنة منذ أغسطس 2023 وحتى الآن؛ لمراجعة سجلات الحرب والوثائق والخرائط ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالأحداث".