برلمانيون وشخصيات عامة في عزاء والد رئيس مجلس إدارة شركات إعمار رزق

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء حمدي رزق، والد المهندس محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركات إعمار رزق وأمين مساعد لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحرص على الحضور السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، وعضو مجلس النواب محمود بدر، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأقارب وأسرة محمد رزق.



وتم تشييع جثمان الراحل الحاج حمدي رزق، الأربعاء الماضي، عقب صلاة العصر، من مسجد المتبولي بمحافظة دمياط، بحضور عدد من أفراد الأسرة.

