راجي الصوراني: مصر على رأس 57 دولة سيقدمون شهاداتهم أمام محكمة العدل

قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورائد العمل الحقوقي في فلسطين، إن الاحتلال الصهيوني يحاول فرض سياسة الأمر الواقع، لتطول ممارسته لحرب الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط.





وأكمل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الأطول في التاريخ موضحا أنه لم يترك مادة في القانون الدولي إلا وانتهكه، لذلك مطلوب من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار في هذا الأمر.



وأشار إلى أن فلسطين تقدمت منذ حوالي 5 شهور تقدمت لمحكمة العدل الدولية، ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ويوجد ما يقرب من 57 دولة ومن ضمنهم مصر، سيقدمون شهاداتهم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الصهيوني



وأردف ان إسرائيل قامت بتطهير عرقي في القدس وتواصل ممارساتها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فلا توجد سابقة في التاريخ يمكن مقارنتها بما تمارسه إسرائيل في غزة من إبادة جماعية ضد شعبنا.