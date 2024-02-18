«الديهي» يكشف تفاصيل تقدم مصر بمذكرة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تقدمت بمذكرة ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وستكون هناك مرافعة شفاهية تعدد فيها مصر جرائم الاحتلال من قتل وتشريد، ومنع دخول الدواء والغذاء، معقبًا: "مصر ستقدم شهاداتها أمام محكمة العدل الدولية من خلال مرافعة شفاهية يوم 21 فبراير".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر دولة مبادئ وأسس، معقبًا: "مصر لديها حزمة من المبادئ والقيم، ولديها دور إقليمي وعربي وأخلاقي، مصر تقف مع الحق الفلسطيني في أصعب الظروف، وهي بريئة من كل الدماء الفلسطينية".

وأكد أن التاريخ لا يمكن أن يتجاهل موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحق الفلسطيني واضح، ومصر لا يمكن أن تقف في موقف المتفرج، فدور مصر داعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، معقبًا: "قضي الأمر الذي يحاول فيه الإخوان ومن على شاكلتهم الإساءة للموقف المصري".

وفي سياق مختلف، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وصف الحركة المدنية لموقف الدولة المصرية بالعاجز في دعم الدولة الفلسطينية أمر مُخزٍ، في ظل شهادة العالم أجمع لدور مصر الداعم للحق الفلسطيني، معقبًا: "هذه خطيئة لا تغتفر من حمدين صباحي، هذه الخطيئة لا مبرر لها لا في القاموس الديني أو الوطني، كيف أصف وطني بهذا الوصف".

ولفت إلى أن خالد داوود أعلن عن انتهاء مهمته كمتحدث رسمي باسم الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالة- وفقًا لتقديره-؛ كانت اعتراضا على موقف الحركة من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.