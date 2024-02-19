السبب صادم.. مقطع فيديو يوثق لعب أفريقية مع ثعبان في النهر

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تتبع سيدة أفريقية لثعبان في احدي الأنهار بجنوب أفريقيا.

أظهر مقطع الفيديو تتبع السيدة الأفريقية للثعبان في النهر من أجل اللعب معه بكل حذر وشغف، وفقًا لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية.

تفاصيل

يذكر أنه قبل أيام قليلة في واقعة مأساوية، لقيت كاميرونية مصرعها بلدغة ثعبان شديد السمية، من نوع ثعبان “السجاد” ثم دخلت في ولادة مبكرة.

بعد ساعات فقط من الحادث، نجح الأطباء في إتمام ولادة السيدة، وإنقاذ الجنين، فيما لفظت الأم أنفاسها الأخيرة جراء اللدغة المميتة.

https://twitter.com/pmcafrica/status/1758793591378350085