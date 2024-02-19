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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فورين بوليسي تعلن موعد حصول أوكرانيا على طائرات إف 16 الأمريكية

طائرات إف 16
طائرات إف 16

أفادت مجلة فورين بوليسي نقلا عن مصدرين غربيين، أن أوكرانيا في طريقها للحصول على أولى طائرات إف 16 المقاتلة أمريكية الصنع، في يونيو المقبل.

ووفقا لفورين بوليسي، فإن المسؤوليين الغربيين كشفوا المعلومات بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لصحفيين خلال مشاركتهم في مؤتمر ميونخ الأمني.

وعلى جانب آخر، قال أرفيداس أنوساوسكاس وزير الدفاع الليتواني: "أعتقد أننا سنراها في أوكرانيا في يونيو".

وقال أنوساوسكاس ذلك مستشهداً بجدول زمني أكده مسؤول أوروبي آخر كان حاضراً في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية أها ستسلم أول 18 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، خلال زيارة إلى كييف على أن هولندا تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى ضد الغزو الروسي".

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان، إن "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز  إف-16 على الأقل"، من دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.

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