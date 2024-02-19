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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع العلم الروسي.. أهم مصانع أوروبا في قبضة موسكو بعد السيطرة على أفدييفكا

أهم مصانع أوروبا
أهم مصانع أوروبا في قبضة موسكو

أصبح مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك في قبضة روسيا، بعد سقوط بلدة أفدييفكا في أيديها في مطلع الأسبوع في أعقاب شهور من القتال العنيف مع أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أمس الأحد، استمرار القتال داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا، حيث تتحصن به وحدات أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع: "تم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".

وتقع أفدييفكا في منطقة دونباس الصناعية على بعد 15 كيلومترا شمالي دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقبل الحرب، كان مصنع فحم الكوك الذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفييتية أحد أكبر المصانع في أوروبا.

إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت السبت الماضي، أن قواتها انسحبت إلى مواقع أكثر أمنا خارج أفدييفكا "لتجنب الحصار والحفاظ على حياة وصحة الجنود".

مصنع أفدييفكا بلدة أفدييفكا الأعلام الروسية أوكرانيا

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