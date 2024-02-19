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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يستقبل أحد ذوي الهمم ويوفر له وظيفة براتب 4000 جنيه

صدى البلد

استقبل حسن شحاتة وزير العمل ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"،برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية  براتب 4000 جنيه شهريًا .

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين ،دار حوار بين "الوزير" والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة ،والبالغ من العمر 24 عامًا ،و طَمْأَنَه بأن "الجمهورية الجديدة" حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم ،وخاصة "ذوي الهمم" ،وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بنفسه ،ويوجه بدمجهم في سوق العمل.. ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال ،وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل ،مؤكدًا على إعتزازه بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي،التي تهتم بذوي الهمم،وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الإرتقاء والتقدم لمصر..حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..

جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويوميه من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها،تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي ،تزامنًا مع توجيهات الرئيس السيسي،لوزارة العمل ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ...وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم  في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في  الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم  12455،كما أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..وبشأن عمليات الحصر ،فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و  594  عاملاً، و المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ  49 ألفًا و  59 عاملًا.

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