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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منعت أسرته من معاينة جثمانه.. تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في رحيل نافالني

نافالني
نافالني

كشفت كيرا يارميش، حليفة المعارض الروسي أليكسي نافالني والمتحدثة باسمه، أن أقارب الزعيم الراحل منعوا من معاينة جثمانه لليوم الثالث.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت يارميش إن المحققين الروس أبلغوا والدة زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني ومحاميه أن التحقيق في وفاته في السجن "تم تمديده.

وأعلنت إدارة السجون الروسية الجمعة وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، مضيفًا أن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.

وكشفت كيرا يارميش، حليفة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني والمتحدثة باسمه، أن رؤيته للتغيير في روسيا ستظل حية من قبل فريقه.

وأوضحت يارميش خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” عبر تطبيق زووم متحدثة من مكان لم يكشف عنه "لقد فقدنا قائدنا لكننا لم نفقد أفكارنا ومعتقداتنا"، مضيفة أن الفريق يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عما وصفته بمقتل نافالني.

ولم تقدم دليلا على ذلك لكنها أشارت إلى حادثة وقعت عام 2020 عندما نجا نافالني من محاولة تسميم بغاز أعصاب لاغتياله.

ونفى بوتين حينها أن تكون روسيا حاولت قتل نافالني، قائلا إنها كانت "ستنهي المهمة" لو كانت تريد حقا القضاء عليه.

وأشارت يارميش: "كنا نعلم أن هناك خطرًا، وكان أليكسي يعرف ذلك أيضًا. وقد قتلوه بالأمس كما خططوا للقيام بذلك قبل ثلاث سنوات".

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