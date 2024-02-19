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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : رفع كفاءة المرحلة الثالثة في إنشاء 5 مدن جديدة

صدى البلد

 


تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات محطات وروافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات الطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، وملوي الجديدة، والشروق، وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات شملت أعمال المرافق وتنسيق الموقع لـ 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة 15 مايو، وأعمال تنسيق الموقع العام والمرافق لمشروع ٣٢ عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية وامتدادها بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال تطوير الميادين بمدينة الشروق، ومحطة رفع الصرف الصحي رقم 4أ، وخط الطرد المحلق بها قطر 800 مم بتكلفة استثمارية 237 مليون بمدينة بدر.

وجدد وزير الإسكان التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل، فى حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مستمرة لجميع المسئولين بالنزول إلى مواقع مشروعات الإسكان، خاصة المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، بجولة تفقدية بمدينة ١٥ مايو، لمتابعة مشروعات المرافق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، وروافع مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق مساعد نائب رئيس الهيئة في جولته، عدد من مهندسى الإدارة العامة للمرافق برئاسة الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد مسئولو الإسكان، محطة معالجة مياه الصرف الصحى، للوقوف على آخر المستجدات من أعمال رفع الكفاءة، وإعادة الهيكلة والتطوير، كما تابعوا أعمال المرافق الجارية، وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس، والتي تضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيثُ وصلت نسبة الإنجاز إلى مرحلة متقدمة.        

وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال رفع الكفاءة بالمرحلة الثالثة بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال، مشيراً إلى أن الأعمال ونسب الإنجاز تتماشى مع البرامج الزمنية المُعدة للمشروع، وأن إجمالي تكلفة المشروع حوالي 110 ملايين جنيه.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تنفيذ استحداث طريق يربط المجاورات 34 و 35 بالمجاورات 25 و 26 و 27، تسهيلاً على أهالي المرحلة الثالثة فى الوصول بين المجاورات المذكورة.

وقام المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي الجديدة، والفشن الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال تنسيق الموقع العام لمشروع ٣٢ عمارة سكنية بمشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة، وتم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع ببعض الملاحظات، وإنهاء المشروع في الوقت المحدد، وبالمواصفات الفنية للطرح.

وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والمشَّايات والأرصفة بالمنطقة الصناعية، وامتدادها بتكلفة إجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على رفع كفاءة المنطقة لما تمثله من أهم المحاور الصناعية والاقتصادية بالمنطقة، مؤكداً الالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ.


كما تفقد مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال الطرق " مرحلة ثانية " بمنطقة شمال الحى السادس بالمجاورة 32 بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ونسبة إنجاز الأعمال 60%، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتى استمراراً لخطط التطوير الجارية بالمدينة فى كافة المحاور، ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.

وأعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسى رقم 2، والواقع بقطاع شرق المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الميدان يوزع الحركة بين مناطق العمارات، وذلك بالطريق الفاصل بين كمباوندى  دار مصر،  وجنة، موضحاً أن الأعمال شملت تنفيذ مشَّايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخيل مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد استهلاك مياه الرى، وكذا الأعمال الديكورية، والإنارة لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسة الجمالية للميدان.

وقام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بتفقد محطة رفع الصرف رقم 4أ، وخط الطرد قطر 800 مم، من خرسانة سابقة الإجهاد بطول 4.2 كم، وتنفيذ الشركة الدولية للإنشاءات، وذلك للتخلص من مياه الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، وذلك لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 237 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء التشغيل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المحطة تتكون من 4 طلمبات " مرحلة أولى"، من النوع الجاف تصرف 290 ل/ث، وضغط 55 مترا، ومبنى لعنبر الطلمبات والمصافى والمولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن ومبنى  إداري،  ومبنى المسجد.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

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