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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

صدى البلد

تصدر الهضبة عمرو دياب محركات البحث جوجل بعد تداول فيديو يوثق لحظة الصلح بينه وبين الملحن عمرو مصطفى وذلك بعد خصام دام لعدة سنوات .

صلح  عمرو دياب وعمر مصطفى 

شهدت أولى حفلات ليالي سعودية مصرية صلح الثنائي عمرو دياب وعمرو مصطفى حيث اقبلا كلا منهما على مبادرة لانهاء الخصومة بينهما وذلك خلال كواليس الحفل .

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وأقيم الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الأوبرا الهضبة عمرو دياب الملحن عمرو مصطفى حفلات ليالي سعودية مصرية عمرو دياب عمر مصطفى

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