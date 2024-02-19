مواجهة هامة للزمالك أمام الإسماعيلي.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم العديد من المباريات الهامة والقوية اليوم الاثنين بالدوريات المختلفة، لعل أبرزها علي المستوي المحلي لقاء الاسماعيلي والزمالك فضلا عن مباريات هامة بالدوريات الأوروبية.

مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024:

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون مقابل كريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني:

أتلتيك بيلباو مقابل جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري:

فيوتشر مقابل المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الإسماعيلي مقابل الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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