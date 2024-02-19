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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب السكر.. طلب إحاطة لتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة أن هناك بعض وسائل الإعلام نشرت تقريراً عن شكاوى عدد كبير من المواطنين من فساد موظفي وبائعي الجميعات التعاونية في عدد كبير من أحياء القاهرة بسبب قيام الباعة في هذه الجميعات بإخفاء السكر وبيعه ليلاً في السوق السوداء بسعر 40 جنيها للكيلو الواحد بالرغم من طرحه بسعر 27 جنيها.

وقال " حنفى " فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية : إن التقرير الصحفى أشار إلى أن أهالي شارع الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة من المستحقين للدعم وأصحاب الدخول البسيطة فوجئوا بطرح كمية كبيرة من السكر في الجمعية التعاونية بشارع أبو حريبة بجوار مدرسة الخطاب السبكي بالدرب الأحمر إلا أن المسئول عن الجمعية رفض بيع أي أكياس من السكر للغلابة الذين حاولت الدولة حل أزمتهم وفوجئ أهالي المنطقة باستدعاء تجار الجملة بالمنطقة من قبل بائع الجمعية التي تسمى بـ "نيو ماركت" للاتفاق على بيع السكر لهم في السوق السوداء بأسعار 40 جنيهاً في الوقت الذي رفض خروج ولو حبة سكر واحدة الغلابة متسائلاً : هل هذه الواقعة حقيقية ؟

وطالب النائب سيد حنفى طه من الدكتور على المصليحى سرعة التحقيق فى مثل هذه الوقائع مع تشديد الرقابة على جميع الجمعيات التعاونية التابعة للوزارة واحالة مرتكبى مثل هذه الوقائع للمحاكمات العاجلة لأنهم يتاجرون فى قوت الشعب مشيداً بما جاء فى التقرير الصحفى بقيام بعض المواطنين بتقديم بلاغات عن هذه المخالفات داخل قسم شرطة الدرب الأحمر.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية للرد عليه.

وسائل الإعلام أحياء القاهرة الباعة الجميعات التعاونية السوق السوداء

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