الاحتلال يعتقل 7100 فلسطيني بالضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل.

وأوضحا في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.

ونوها إلى أن تلك القوات اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث شهدت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين، وأُفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، فيما لم يتسنّ, لنا التأكد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.