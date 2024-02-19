حقيقة احتجاز ضابط شرطة لدراجة نارية بدون سبب فى قويسنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع "فيسبوك" متضمنا ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد رجال الشرطة باحتجاز دراجته النارية لانتهاء رخصة التسيير رغم سلامة موقفه.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 20/1/2024 تم ضبط "الدراجة النارية محل الفحص" بالطريق الزراعى بمركز قويسنا "بدون لوحات معدنية" قيادة الشاكى وفر هارباً وبفحصها تبين أنها منتهية التراخيص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تم استدعاء الشاكى وبسؤاله أقر بالادعاء الكاذب وعلل ذلك بهدف عرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.