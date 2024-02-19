عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زعم وضع اسم رجال شرطة في جملة كاذبة بسبب طليقته .. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

 

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب أحد الحسابات بإنتحال أحد الأشخاص "على خلاف الحقيقة" صفة رجل شرطة وإقتحام منزله وآخرين والتعدى على أسرته وتهديدهم بسلاح نارى.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية – له معلومات جنائية ومحكوم عليه فى 6 قضايا متنوعة) وبسؤاله تبين عدم صحة إدعائه، وعلل إدعائه الكاذب ليتسنى الإهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة بسلاح ناري رجل شرطة صفة رجل شرطة معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ