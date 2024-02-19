زعم وضع اسم رجال شرطة في جملة كاذبة بسبب طليقته .. تفاصيل مثيرة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب أحد الحسابات بإنتحال أحد الأشخاص "على خلاف الحقيقة" صفة رجل شرطة وإقتحام منزله وآخرين والتعدى على أسرته وتهديدهم بسلاح نارى.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية – له معلومات جنائية ومحكوم عليه فى 6 قضايا متنوعة) وبسؤاله تبين عدم صحة إدعائه، وعلل إدعائه الكاذب ليتسنى الإهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.