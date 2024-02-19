عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟

مصر ورفض التهجير
مصر ورفض التهجير القسري

منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.

ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.

مصر 

مذكرة لمحكمة العدل الدولية  

وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

txt

سفير مصر ببوخارست: تعطيل إسرائيل دخول المساعدات لغزة جزء من سياسة التهجير القسري

txt

مصر وضعت خطوطا حمراء.. أبو العينين: نرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.

مصر ورفض التهجير القسري 

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تعويض الشعب الفلسطيني 

واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

 ضياء رشوان

المسار القضائي يضاف الى الجهود

وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.

وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.

وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.

القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.

جمال رائف

مذكرة مصر مهمة وتصعيدية

ومن جانبه، قال  الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .

‎واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط. 

ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.

txt

إبادة جماعية.. وزير الخارجية الفلسطيني أمام العدل الدولية: نكبة 1948 تكررت مرة ثانية

txt

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.

الدكتور ماهر صافي 
إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري جنوب أفريقيا ورفع دعوي قضائية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

قوى عاملة النواب: مذكرة مصر ضد إسرائيل تؤكد دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية

دبلوماسي سابق: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تتضمن كشف حساب لجرائم إسرائيل في 75 عاما

رئيس حقوق النواب: مذكرة مصر لمحكمة العدل تعكس التزامها بحقوق الفلسطينيين

حزب مصر أكتوبر: مذكرة مصر للعدل الدولية امتداد للدور التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول محمود الخطيب ومجلس الأهلي إلى نادي الزمالك

مفاجأة عن سداد كهربا غرامته للزمالك بالجنيه المصري

القانون يحدد مدة زمنية لـ إلغاء الجزاءات الموقعة على الموظف وفقا للقانون

أعضاء تشريعية النواب يطالبون بأهمية كتابة الأسعار على السلع لضبط الأسواق

برئاسة الخطيب.. وصول مجلس إدارة النادي الأهلي إلي الزمالك

القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ