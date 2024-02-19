إبادة جماعية.. وزير الخارجية الفلسطيني أمام العدل الدولية: نكبة 1948 تكررت مرة ثانية

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، في الاستماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن نكبة 1948 تكررت مرة ثانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، والدمار في كل مكان بسبب العمليات الإسرائيلية.

وأضاف المالكي أمام محكمة العدل الدولية، أن أفعال إسرائيل في غزة هي "إبادة جماعية" وأنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية.

وتابع: "حتى وعد بلفور نص على الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين بينما أقف أمامكم وملايين الفلسطينيين محاصرين تحت القصف في غزة".

ولفت المالكي "نريد دولة فلسطينية على حدود 67 وفقا للقرارات الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل تضم أراضي فلسطينية مدعومة بحصانة دولية.

تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.