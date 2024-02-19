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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف المالكي، أنه حان الوقت لإنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب.

ولفت "إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة"، قائلا إنه "حان الوقت للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ومنع شعبنا من ممارسة حقوقه".

كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدأت اليوم الاثنين، في الاستماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني  إن نكبة 1948 تكررت مرة ثانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، والدمار في كل مكان بسبب العمليات الإسرائيلية.

وأضاف المالكي، أن أفعال إسرائيل في غزة هي "إبادة جماعية" وأنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية.

وتابع:  "حتى وعد بلفور نص على الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين بينما أقف أمامكم وملايين الفلسطينيين محاصرين تحت القصف في غزة".

ولفت المالكي "نريد دولة فلسطينية على حدود 67 وفقا للقرارات الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل تضم أراضي فلسطينية مدعومة بحصانة دولية.

تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وزير الخارجية الفلسطيني

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