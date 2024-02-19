المؤتمر: مذكرة مصر للعدل الدولية ضد إسرائيل خطوة تاريخية لإنصاف شعب فلسطين

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تاريخية ستُسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تقديم مصر لهذه المذكرة يأتي في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، علاوة على التأكيد على مكانتها كقوة رائدة في المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المرافعة ستفضح أكاذيب وافتراءات الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولى وإظهار وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.