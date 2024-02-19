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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مين شاطر النهاردة.. تامر حسني يطرح سؤالا على الجمهور

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر حسني في الصور بإطلالة متميزة، مرتدياً لوك كاجوال نالت إعجاب متابعيه وعلق علي الصوره قائلا:"صباح الفل ياشاطرين مين شاطر انهارده وهيعرف الصوره دي كانت من اي عمل ".


وعلق الفنان تامر حسني على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية : خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر

وأضاف: بعيداً طبعاً عن إن الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر إن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده، لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله والفنان له أجر ثابت

وتابع: المهم، الكثير كان بيشكك، في إيراداتي وكتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد إنه تأليفي و إخراجي وموسيقتي التصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي، تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله، ليثبت إن كان كلامي صح و إني مش بقول غير الحق ولامضطر أقول غير الحق.

الفنان تامر حسني المستشار تركي آل الشيخ فيلم بحبك

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