الاحتلال ينزف.. الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بنحو 20% وانخفاضات حادة بسبب حرب غزة

قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على قطاع غزة - أكتوبر إلى ديسمبر 2023.

ووفقا لبيانات المكتب فانه في المجموع، في عام 2023 نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2٪ فقط، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

ونتيجة للحرب، سجلت انخفاضات حادة في الربع الأخير في جميع مؤشرات النشاط الاقتصادي الإسرائيلي، باستثناء الاستهلاك العام، حيث انخفض إنتاج الأعمال بنسبة 32.3% وانخفض الإنفاق على الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9%. وانهارت الاستثمارات في الأصول الثابتة في إسرائيل بنسبة 67.8%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، والواردات بنسبة 42.4%.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي فقد قفز الاستهلاك العام بنسبة 88.1% بسبب نفقات الحرب.

وكتب باحثو مكتب الإحصاء المركزي أن "تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي تغيرت بسبب التعبئة الواسعة للاحتياطيات، والمدفوعات مقابل السكن البديل لمن تم إجلاؤهم وفقا لخطة الحكومة، ونقص العمالة في صناعة البناء وأكثر من ذلك".