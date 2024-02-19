رد مفاجئ من حسين لبيب في الزمالك على دعوة الخطيب لزيارة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على دعوة الخطيب لزيارة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير : قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك : سيكون شرف لنا زيارة النادي الأهلي، نريد فتح صفحة جديدة مع كل الأندية ونطلب من الإعلام تعزيز ثقافة الاحترام والمنافسة الشريفة".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توجيه الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي".