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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية للأهلي

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن  عن انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"عاجل.. انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية ".

 

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اختيارات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، للاعبين جدد.

 

وكتب عبر فيسبوك: “أسامة فيصل وإبراهيم عادل وأحمد  حسن كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر أول اختيارات حسام حسن لتجديد دماء المنتخب القومي حسام حسن اختار ٤ حراس مرمى بسام، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، عواد”. 

 

حسام حسن في مباراة بيراميدز

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز .

 

يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

 

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي وعادل مصطفي مدرب عام المنتخب و محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي .

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