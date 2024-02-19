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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشهد فاضح .. جناية زوجية في الجمالية

تحرش
تحرش

لم يجد حارس عقار وسيلة للانتقام لشرفه بعد التحرش بزوجته اثناء عملها كخادمة في شقة مخدومها سوي قيامه بقتل المتحرش وسرقة مجوهرات من شقته واثناء بيع المسروقات تم اكتشاف الواقعة ، وضبطه والمسروقات ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الجمالية من احد اصحاب محلات الصاغه بقيام شخص وزوجته بعرض مشغولات بثمن بخث .

بالانتقال وضبطهم تبين انه حارس احد العقارات بالاسكندرية وعمل زوجته بتنظيف الشقق ، واثناء قيامها بتنظيف شقه تاجر سن 66 حاول التاجر التحرش بها فقام الزوج باخذ سلاح أبيض من المطبخ والتعدي عليه بطعنتين ، وسرقه المشغولات ومحاولته بيعها بالقاهرة ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الجمالية تحرش حارس عقار خادمة شرطة الجمالية قسم شرطة الجمالية مسروقات مجوهرات محلات الصاغة

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