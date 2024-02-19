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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: النساء الفلسطينيات يتعرضن لاعتداءات من القوات الإسرائيلية في غزة

النساء الفلسطينيات
النساء الفلسطينيات

قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هناك تقارير تفيد بتعرض نساء فلسطينيات محتجزات لاعتداءات جنسية مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور.

وعبر خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم الشديد من الاحتجاز التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الأمم المتحدة أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رغم حمل بعضهن رايات بيضاء.

وقالت الأمم المتحدة: "نشعر بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها بحق نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية"، لافته إلى أن هناك تقارير تفيد بتعرض العديد من النساء الفلسطينيات المحتجزات للضرب المبرح ومنع الدواء والغذاء.

وتابعت :"تقارير أيضا تفيد بتعرض محتجزتين فلسطينيتين على الأقل للاغتصاب مع تهديد أخريات بالعنف الجنسي".

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