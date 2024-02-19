عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

النائبة حنان عبده
النائبة حنان عبده عمار

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 الجاري.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جهودًا كبيرة على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الشعب المصري بأكمله يدعم القيادة السياسية الحكيمة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحة أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم شكلا وموضوعا، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت التحديات والصعوبات.

واختتمت النائبة: "تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1967، ويظهر وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الأبرياء في فلسطين".

العلاقات الخارجية حنان عبده عمار ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل جنوب اليمن

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ