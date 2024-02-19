نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن تفاصيل ظهورها فى كليب "حبيتك" بأكثر من لوك مختلف والذى تم طرحه فى عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب لصدى البلد : بالفعل كنت حريصة على ظهورى بالكليب بأكثر من لوك مختلف لشعرى، وكان ذلك بالاتفاق مع فريق العمل ككل، فضلا عن أجواء الكليب والألوان المبهجة التى تم استعادة بها لتتناسب مع أجواء عيد الحب، ولكن ليس بشكل نمطى أو تقليدى حيث ابتعدنا عن الأحمر النارى الذى يعد رمز عيد الحب، واعتمدنا أكثر على البهجة والفرحة من خلال التركيز على وجود الزهور، والإضاءة الفاتحة المبهجة.

نسمة محجوب

كما كشفت الفنان نسمة محجوب عن تفاصيل تقديمها أغنية "حبيتك"، التى طرحت مؤخرا بمناسبة عيد الحب.

وقالت نسمة محجوب : “حبيتك هى أغنية فرحى، حيث قدمتها فى حفل زفافى، ولذلك كانت فكرتها منذ سنوات طويلة، وعندما فكرت فى تقديم أغنية بعيد الحب كان الأرجح بالنسبة لى، وخضعت إلى دراسة متأنية وتفكير بعمق شديد، حتى أقدم للجمهور ما يرضيه ويستمتع به، وأمتع نفسى أيضا”.

وأضافت: “وعندما فكرنا فى تنفيذ الفيديو كليب، كنت حريصة على التفكير خارج الصندوق، وألا أعتمد فى الأغنية على موديل بجانبى، ليظهر حالة الحب أو الرومانسية، وهذه النوعية من الكليبات لا أحبذها، وعندما جلست مع فريق عمل الأغنية الشاعر رمضان محمد والملحن شريف بدر والموزع الأردنى عبادة كيو، الذى أعاد توزيع الأغنية مجددا، والكليب تولى إخراجه إبراهيم عزت، قررنا وقتها عدم الاعتماد على موديل، وتقديم الكليب بالشكل الذى ظهر عليه، وهو أن يشاركنى عبادة كيو الكليب كموزع موسيقى وليس كموديل”.