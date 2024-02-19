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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتقادات لوزارة الشباب بسبب تغيبها عن زيارة رياضة النواب لـ البحر الأحمر

الزيارة الميدانية
الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شهدت الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب تغيبها عن الزيارة الميدانية للجنة.

 

جاء ذلك خلال تفقد اللجنة اليوم الإثنين، لأرض استاد البحر الاحمر بمدينة الغردقة ، لبحث المشكلات التي تواجه مديرية الشباب بالمحافظة ، في استبدال الأرض لصالح انشاء قرية أولمبية بالمحافظة .

 

وتساءل أعضاء اللجنة عن سر غياب المسؤولين بالديوان العام لوزارة الشباب ، عن مشاركة اللجنة في الزيارة ، خاصة أن الزيارات الميدانية تهدف لتحقيق حلول سريعة علي أرض الواقع للمشكلات التي تواجه الشباب المصري في مختلف المحافظات.


من جانبه عقب فرج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر ، بأنه سيقوم بتبليغ الوزارة كل الملاحظات التي تمت خلال الزيارة وهو ما انتقده رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، قائلا: وجودك في الزيارة مهم كوكيل مديريه الشباب بالبحر الأحمر لكن تمثيل ديوان الوزارة الزامي أيضا في زياره الميدانيه للجنه الشباب بمجلس النواب ".


من جانبه انتقد النائب محمد لبيب ،وكيل لجنة الشباب عدم مشاركة اى مسئول من ديوان عام الوزارة في الزيارة لافتا إلي أن اللجنة حاضرة بكل قوتها وكان يجب تواجد الوزارة لقدرتها علي تقديم حلول فورية للمشكلات التي تواجه الشباب.


وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ،اليوم الاثنين الي محافظة البحر الأحمر ، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة ،وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت .

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ، والنائب درويش مرعي ، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن امانة المجلس عاطف مرعي ،امين لجنة الشباب ، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم.

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