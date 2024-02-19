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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

براتب بين 15 و20 مليون يورو في الموسم.. مبابي يوقع لـ"ريال مدريد"

مبابي
مبابي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان براتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو في الموسم.. مبابي يوقع لـ"ريال مدريد".

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مبابي يوقع على عقود انتقاله لريال مدريد براتب مفاجئ

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المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يقترب من مرافقة مبابي إلى ريال مدريد

وبعد 7 مواسم في صفوف نادي باريس سان جيرمان، يسعى كيليان مبابي قائد نادي العاصمة الفرنسية إلى خوض مغامرة جديدة في الملاعب الإسبانية، إذ انضم للنادي الباريسي في عام 2017 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره قادما من موناكا مقابل 180 مليون يورو ليكون ثاني أغلي لاعب في العالم بعد البرازيلي نيموار الذي انضم في الشهر نفسه إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 ملايين يورو.

تقارير صحيفة إسبانية كشفت عن توقيع النجم الفرنسي مهاجم النادي الباريسي على عقود الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني حتى عام 2029.

ذكرت التقارير، أن مبابي وقع بالفعل على عقد سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءً من الموسم المقبل، مضيفًا أن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة، ووفقا للتقارير، سيحصل كيليان على راتبٍ صافٍ في الموسم يتراوح بين 15 و20 ملايين يورو مع ريال مدريد.
 

مبابي

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