مبابي يوقع على عقود انتقاله لريال مدريد براتب مفاجئ

أكدت بعض المصادر الصحفية، صباح اليوم الاثنين أن كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، وقع على عقود انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي قد وقع بالفعل على العقود التي تربطه بالنادي الملكي حتى صيف عام 2029.

ونوهت الصحيفة إلى أن راتب مبابي المتوقع مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، بينما رفض رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، تعديل سلم الرواتب من أجله.

لم يتم الإعلان بعد عن قيمة المكافأة التوقيعية، لكن من المؤكد أنها ستكون أقل مما كان من المتوقع أن يحصل عليه مبابي في صيف عام 2022.

سيتم تقسيم المكافأة على مدار 5 سنوات، مما يجعل إجمالي ما سيحصل عليه مبابي سنويًا يقترب من 50 مليون يورو.