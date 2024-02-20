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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الإصابة بالغازات عند تناول العلكة الخالية من السكر

العلكة
العلكة

الغازات المتكونة عند تناول العلكة الخالية من السكر يمكن أن تكون نتيجة عوامل عدة،كشف عنها مواقع إكسبريس . وتشمل ما يلي :

أسباب الإصابة بالغازات عند تناول العلكة الخالية من السكر

ابتلاع الهواء: عند مضغ العلكة، قد تبتلع كمية صغيرة من الهواء. هذا الهواء يمكن أن يتجمع في الجهاز الهضمي ويسبب زيادة في تكون الغازات.

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 الحلويات الاصطناعية: تحتوي بعض العلكات الخالية من السكر على محليات اصطناعية مثل السوربيتول والمانيتول والإيزومالت وغيرها. يمكن أن تتسبب هذه المحليات في تخمر البكتيريا الموجودة في الأمعاء، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات.

البكتيريا الفموية: توجد بكتيريا طبيعية في الفم تساهم في هضم الطعام وتعمل على تحويل بعض المواد الكيميائية إلى الغازات. عند مضغ العلكة، قد تحدث تفاعلات بين المواد الكيميائية في العلكة والبكتيريا الفموية، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات.

الحركة الفموية: مضغ العلكة يتطلب حركة مستمرة للفم والفكين. هذه الحركة يمكن أن تؤدي إلى ابتعاد الهواء وتجمعه في الجهاز الهضمي.

الحساسية الشخصية: قد يكون لدى بعض الأشخاص استجابة حساسة لبعض مكونات العلكة، مما يؤدي إلى زيادة في تكون الغازات والانتفاخ.

معظم الغازات التي تتكون عند تناول العلكة الخالية من السكر هي مؤقتة وغير ضارة. ولكن إذا كنت تعاني من زيادة في تكون الغازات أو آلام البطن المستمرة أو أعراض أخرى غير مريحة، فمن المستحسن التشاور مع الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي مشاكل صحية أخرى.

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