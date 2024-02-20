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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية وأدوية تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ

الإنتفاخ
الإنتفاخ

نشر موقع هيلثي عدة علاجات منزلية وأدوية يمكن أن تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ، إليك بعض الخيارات المشهورة :

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علاجات منزلية و أدوية تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ

الشاي الأعشاب: بعض الأعشاب مثل الشاي الأخضر والشاي النعناعي والشاي الينسوني يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات. يمكن شرب كوب من الشاي ببطء وبانتظام بعد الوجبات.

القرفة: يُعتقد أن القرفة لها خصائص مضادة للغازات وتهدئة الجهاز الهضمي، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء الساخن وتناوله ببطء.

الزنجبيل: يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للغازات وتخفيف الانتفاخ. يمكن تناول شرائح الزنجبيل الطازجة أو شرب مشروب الزنجبيل الساخن لتهدئة الجهاز الهضمي.

الفحم النشط: يُعتقد أن الفحم النشط يساعد في امتصاص الغازات والسموم في الجهاز الهضمي. يمكن تناول حبوب الفحم النشط قبل الوجبات للتخفيف من الغازات.

المحفزات الهضمية: هناك العديد من المحفزات الهضمية المتاحة في صيدليات البيع بدون وصفة طبية. تحتوي هذه المنتجات على إنزيمات هضمية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين هضم الطعام وتخفيف الغازات.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج منزلي أو دواء، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، قد ينصح الطبيب بالعلاج المناسب استنادًا إلى تقييم الحالة الفردية.

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