فى ذكراه.. 4 نجوم جسدت شخصية محمد نجيب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس محمد نجيب الذى يعد أول رئيسا للجمهورية مصر العربية، وقد قدم عدد من الفنانين شخصيات فى السينما والتلفزيون وهو ما ترصده فى التقرير التالى.

جميل راتب

يعد الفنان جميل راتب أول من قدم شخصية الرئيس محمد نجيب في فيلم "جمال عبدالناصر" الذي عرض في عام 1999، ومن بطولة الفنان خالد الصاوي.

وفيلم وثق لحياة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت من بين أحداثه بداية تنظيم الضباط الأحرار وما تلاها من نكسة يونيو إلى وفاة ناصر، وبرع "راتب" في تقديم الشخصية على الرغم من أنها كانت تقدم لأول مرة على الشاشة، كذلك لم يكن هناك أرشيفا كبيرا من تسجيلات بالصوت والصورة لنجيب.

ويعد من أبرز مشاهد الفيلم، الخلاف الذي حدث بين ناصر ونجيب حول تسليم السلطة وإجراء انتخابات مفتوحة.

أشرف عبد الغفور

بينما قدم الراحل أشرف عبدالغفور في مسلسل "أوراق مصرية" شخصية محمد نجيب، وتناول الأحداث السياسية في مصر بداية من حُكم الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق، وتعرض القصة الصراعات في الحرب العالمية الأولى، وحركة المقاومة الشعبية ضد المستعمر البريطاني، وحتى وفاة عبدالناصر سنة 1970.

المسلسل من 3 أجزاء، وظهرت شخصية نجيب في أحداث الجزء الثالث، وأوضحت دوره في تنظيم الضباط الأحرار.

عبد الرحمن أبو زهرة

كما جسد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شخصية محمد نجيب فى أحداث مسلسل "ناصر"، والذى عرض فى 2008 بطولة الفنان مجدى كامل، والذى تناول حياة ناصر منذ ميلاده وحتى وفاته في 1970، لذلك كان حجم الدور صغيرا نسبيا.

إسماعيل محمود

أما مسلسل "الجماعة" للكاتب وحيد حامد، قدم شخصية الرئيس الراحل محمد نجيب، وقام بتجديد الدور إسماعيل محمود، وتناولت الأحداث فترة ما بعد 1952، ودور مجلس قيادة الثورة، وأبرز الاتفاقات والخلافات بين المجلس وجماعة الإخوان، وكان أغلب المشاهد التي ظهر بها نجيب تظهر خلافا بينه وبين أعضاء المجلس.