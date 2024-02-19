ليس رونالدو أو ميسي.. هازارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

ذكر البلجيكي إيدين هازارد، النجم السابق لريال مدريد وتشيلسي، اختياره لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال هازارد، في تصريح أبرزته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاختيار بين رونالدو وميسي؟ بالنسبة سأختار ليو، إذا كنت تتحدث عن كرة القدم التي يقدمها".

وأضاف: "لكن الناس لديهم آراء مختلفة حول ذلك.. رونالدو هو الأفضل في التاريخ إذا كنت تتحدث عن إحراز الأهداف وجلب الألقاب للفريق".

وتابع: "هذا الرجل رائع (رونالدو).. انظر إليه الآن وهو يبلغ 39 عامًا وسيسجل الأهداف حتى يبلغ 50 عامًا.. أنا أعتقد في هذا الأمر".

واختتم: "أسلوبي في اللعب يشبه ميسي، لكن بالنسبة لي الأعظم هو زيدان