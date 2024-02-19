عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس رونالدو أو ميسي.. هازارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

ذكر البلجيكي إيدين هازارد، النجم السابق لريال مدريد وتشيلسي،  اختياره لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال هازارد، في تصريح أبرزته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاختيار بين رونالدو وميسي؟ بالنسبة سأختار ليو، إذا كنت تتحدث عن كرة القدم التي يقدمها".

وأضاف: "لكن الناس لديهم آراء مختلفة حول ذلك.. رونالدو هو الأفضل في التاريخ إذا كنت تتحدث عن إحراز الأهداف وجلب الألقاب للفريق".

وتابع: "هذا الرجل رائع (رونالدو).. انظر إليه الآن وهو يبلغ 39 عامًا وسيسجل الأهداف حتى يبلغ 50 عامًا.. أنا أعتقد في هذا الأمر".

واختتم: "أسلوبي في اللعب يشبه ميسي، لكن بالنسبة لي الأعظم هو زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

بمشاركة مصطفى محمد| باريس سان جيرمان يفوز على مضيفه «نانت» بالدوري الفرنسي

أهلي 2008 يهزم فيوتشر بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

سبورتنج يهزم سيدات سلة الأهلي في الدوري

بمشاركة 16 منتخبًا| قرعة منافسات كرة القدم بأوليمبياد «باريس» في هذا الموعد

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشيلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر

برشلونة يفوز على سلتا فيجو وينفرد بالمركز الثالث بالدوري الإسباني

صدارة ليفربول| جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

روسيا تكشف عن دولة في أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي

تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ