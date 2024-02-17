صدارة ليفربول| جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت أحداث الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت، وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالأتي:
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
1- ليفربول برصيد 57 نقطة
2- أرسنال برصيد 55 نقطة
3- مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة
4- أستون فيلا برصيد 49 نقطة
5- توتنهام برصيد 47 نقطة
6- مانشستر يونايتد برصيد 41 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد برصيد 37 نقطة
8- وست هام برصيد 36 نقطة
9- برايتون برصيد 35 نقطة
10- تشيلسي برصيد 35 نقطة
11- وولفرهامبيتون برصيد 35 نقطة
12- فولهام برصيد 29 نقطة
13- بورنموث برصيد 28
14- برينتفورد برصيد 25 نقطة
15- نوتنجهام فورست برصيد 24 نقطة
16- كريستال بالاس برصيد 24 نقطة
17- لوتون تاون برصيد 20 نقطة
18- إيفرتون برصيد 19 نقطة
19- بيرنلي برصيد 13 نقطة
20- شيفيلد يونايتد برصيد 13 نقطة
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز