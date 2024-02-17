صدارة ليفربول| جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت أحداث الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت، وانفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالأتي:

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول برصيد 57 نقطة

2- أرسنال برصيد 55 نقطة

3- مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة

4- أستون فيلا برصيد 49 نقطة

5- توتنهام برصيد 47 نقطة

6- مانشستر يونايتد برصيد 41 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد برصيد 37 نقطة

8- وست هام برصيد 36 نقطة

9- برايتون برصيد 35 نقطة

10- تشيلسي برصيد 35 نقطة

11- وولفرهامبيتون برصيد 35 نقطة

12- فولهام برصيد 29 نقطة

13- بورنموث برصيد 28

14- برينتفورد برصيد 25 نقطة

15- نوتنجهام فورست برصيد 24 نقطة

16- كريستال بالاس برصيد 24 نقطة

17- لوتون تاون برصيد 20 نقطة

18- إيفرتون برصيد 19 نقطة

19- بيرنلي برصيد 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 13 نقطة

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز