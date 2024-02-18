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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد| باريس سان جيرمان يفوز على مضيفه «نانت» بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

نجح باريس سان جيرمان في الفوز على  مضيفه فريق نانت بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «لا بوجوار»، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدفى باريس سان جيرمان كل من لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 60، وكيليان مبابي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء

وبتلك النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، من 22 مباراة، وتوقف رصيد فريق نانت في عند النقطة 22 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم من 22 مباراة.

وجاء تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: ديشامب.
خط الدفاع: ناثان زيزي، كاستيليتو، شيرفيلا، نيكولاس بالويس.
خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، موسى سيسوكو، أندري جيروتو، ماركوس كوكو.
وفي الهجوم: مصطفى محمد، تينو كادوير.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس، دانيلو، هيرنانديز

خط الوسط: إيمري، فيتينها، أوجارتي، لي كانغ إن

خط الهجوم: أسينسيو، باركولا، كولو موانيو

وجلس كيليان مبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان أمام نانت ودخل للمباراة وسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

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