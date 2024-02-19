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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

الأهلي
الأهلي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى الحكم الجابوني تانجوي باتريس ميبيامي.

ويستضيف ميدياما بطل مصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيعاون باتريس مبيامي الحكم المساعد الكاميروني إلفيس جاي نوبوي والجابوني أوربان أوندو ندونج، والحكم الرابع الجابوني كريج فلوري موكاجني.

كان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة 48 ساعة.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد والتجهيز للقاء ميدياما الذي يبحث فيه الفريق عن ضمان التأهل.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات.

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