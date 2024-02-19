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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في ختام اليوم الأول للزيارة .. وفد صحة النواب يتفقد مستشفى أسوان التخصصي

الوفد البرلماني من
الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب

اختتم الوفد البرلماني من لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد زياراته في اليوم الأول من برنامج زياراته الميدانيه في محافظة أسوان وتفقد الوفد مستشفي اسوان التخصصي ضمن الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


واستقبل الدكتور اشرف حماد مدير مستشفي اسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب في جولة تفقدية في المستشفي وأقسامها والتي تتكون من ٦طوابق تشمل الطواريء والاستقبال وجراحات العظام وجراحات الوجه والفكين وجراحات المخ والأعصاب والجراحات العامه وقسم التخدير والمعانل وبنك الدم وكب الاطفال والباطنه العامه والعلاج الطبيعي والأسنان والعنايه المركزة ووحدة الغسيل الكلوي و قسموالقلب وقسم الاشعه.

 

كما تفقد الوفد البرلماني مركز طب أسرة السيل ووحدة أسرة جزيرة اسوان واستمعوا لشرح وافي عن أعمال مركز طب الأسرة من قبل مديري المركز والوحدة للوقوف علي طلبات المنشآت الصحية التابعه للتأمين الصحي الشامل واستمع الوفد البرلماني لمطالب الأهالي المترددين علي وحدات ومراكز طب الأسرة في توفير تخصصات أخري تخدم المواطنين.


ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبد الحميد و النائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي

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