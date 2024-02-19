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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تستدعي سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها

البرازيل وإسرائيل
البرازيل وإسرائيل

أفادت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، أنه بعد سحب البرازيل سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي، قامت باستدعاء سفير دولة الاحتلال لديها، وذلك رداً على استدعاء الاحتلال للسفير البرازيلي اليوم.

أعلنت البرازيل اليوم سحب سفيرها من الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك بعد التصريحات التي أدلي بها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا باتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

واتهم لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه أفعالها بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال دا سيلفا للصحفيين خلال حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركا بقوله: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس البرازيلي بأنها "مخزية وخطيرة"، واتهمه عبر موقع "إكس"، بالاستخفاف بالمحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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