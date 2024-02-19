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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير بالبحر الأحمر بالقرب من السعودية

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت بلاغًا عن حادث في البحر الأحمر على بعد 90 ميلاً بحريًّا غرب جازان بـ السعودية.

ومنذ قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه بين الساعة 9:30 والساعة 10:45 مساءً أمس الأحد، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن والمدعومين من إيران، باتجاه سفينة MV Rubymar في البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية في بيانها المنشور على صفحتها على منصة إكس، فإن ناقلة بضائع المستهدفة مملوكة لـ بريطانيا وترفع علم بليز.

أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصواريخ أصاب السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار. 

كما أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين أيضا، عن شن عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما سفينتين تابعين للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيي سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.

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