عمر خيرت: الانفتاح الفني بالمملكة العربية السعودية يستحق التهنئة

قال الموسيقار عمر خيرت ، تعليقا على التعاون الفني بين مصر والسعودية بحفلات دار الاوبرا المصرية ، إن الانفتاح الفني الذي حدث في المملكة العربية السعودية يستحق التهنئة ، لافتا إلى أن القوة الناعمة لها تأثير على حياة الشعوب .

وأشار " خيرت " ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، إلى أن الاهتمام بالقوة الناعمة بالسعودية شهد تطورا كبيرا .

وأضاف : أنا اول واحد عمل حفلات في المملكة العربية السعودية بمدينة الملك فيصل بحضور العائلات .

كان أبرز الحضور في الاوبرا من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي ... وغيرهم .