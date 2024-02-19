"رجال طائرة الأهلي" يفوز على إيسترن كومباني في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن أولى مباريات سلسلة best of 3 من دور الـ8 لمسابقة الدوري.



وأقيمت المباراة داخل صالة اتحاد الشرطة، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-11.



وأشاد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة وتجنب الإصابات، حيث إن الفريق يواجه ضغط مباريات كبيرًا خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يواجه "رجال طائرة الأهلي"، يوم الأربعاء، مع فريق إيسترن كومباني على صالة اتحاد الشرطة.

