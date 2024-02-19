رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم النماذج المضيئة بكلية العلوم بنات بالقاهرة

أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات أسهموا بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لما يقوم به من مجهودات كبيرة داخل الفرع.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وهو يجلس في كلية العلوم بنات القاهرة، وفخره بالأداء المشرف لمنسوبي جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا قد اتضح جليًّا في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي والذي صنف جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات الحكومية، بجانب ذلك صدر تقرير ستانفورد متضمنا عدد 42 عضو هيئة تدريس في مختلف كليات جامعة الأزهر ضمن ال 2 ℅ من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن كل هذه الإنجازات داخل جامعة الأزهر تؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح، وتعزز مكانة أبناء جامعة الأزهر في مختلف الكليات على مستوى العالم.

وطالب رئيس الجامعة بناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتي نستطيع تخريج جيل أفضل يسهم في بناء الوطن، خاصة أنه لا سبيل للنهوض والارتقاء إلا بالعلم والإسهام في صناعة المعرفة، خاصة أن العلم هو قاطرة التنمية الحقيقة لا سيما علوم (الفيزياء - والكيمياء).

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها كلية العلوم بنات بالقاهرة؛ لتكريم المتفوقات من الخريجات، وأوائل الفرق الدراسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، والدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية، والدكتورة مها غازي، عميدة الكلية السابقة، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحامد سيد اسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التهنئة إلى المكرمات من منسوبي كلية العلوم، وأشاد بجهود الكلية وتمييزها بين كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحث الدكتور المحرصاوي المكرمات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لافتًا إلى أن بين النجاح والفشل شعره هي الإرادة، مؤكدًا على أهمية النية؛ ولذلك جاء الحديث الشريف يقول: "إنما الأعمال بالنيات" مؤكدًا على أن طلب العلم من الأمور التي تحتاج إلى نية وعزيمة قوية.

كما قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، قدم التهنئة إلى المكرمات من كلية العلوم بنات بهذا التفوق والتميز.

وعبر فكري عن فخره بطالبات جامعة الأزهر حملة القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أننا ماضون في الجامعة نحو التميز والريادة، مدللًا على ذلك بفوز جامعة الأزهر بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والذي يعكس إسهام فرع البنات في الجامعة في مسيرة التنمية الشاملة؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم خريجات الكلية والطالبات المتفوقات في مختلف أقسام الكلية، بجانب تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا قامت عميدة الكلية بتكريم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.