عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم النماذج المضيئة بكلية العلوم بنات بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشارك في تكريم نماذج كلية العلوم

أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات أسهموا بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لما يقوم به من مجهودات كبيرة داخل الفرع.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وهو يجلس في كلية العلوم بنات القاهرة، وفخره بالأداء المشرف لمنسوبي جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا قد اتضح جليًّا في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي والذي صنف جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات الحكومية، بجانب ذلك صدر تقرير ستانفورد متضمنا عدد 42 عضو هيئة تدريس في مختلف كليات جامعة الأزهر ضمن ال 2 ℅  من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن كل هذه الإنجازات داخل جامعة الأزهر تؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح، وتعزز مكانة أبناء جامعة الأزهر في مختلف الكليات على مستوى العالم.

وطالب رئيس الجامعة بناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتي نستطيع تخريج جيل أفضل يسهم في بناء الوطن، خاصة أنه لا سبيل للنهوض والارتقاء إلا بالعلم والإسهام في صناعة المعرفة، خاصة أن العلم هو قاطرة التنمية الحقيقة لا سيما علوم (الفيزياء - والكيمياء).

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها كلية العلوم بنات بالقاهرة؛ لتكريم المتفوقات من الخريجات، وأوائل الفرق الدراسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، والدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية، والدكتورة مها غازي،  عميدة الكلية السابقة، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحامد سيد اسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التهنئة إلى المكرمات من منسوبي كلية العلوم، وأشاد بجهود الكلية وتمييزها بين كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحث الدكتور المحرصاوي المكرمات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لافتًا إلى أن بين النجاح والفشل شعره هي الإرادة، مؤكدًا على أهمية النية؛ ولذلك جاء الحديث الشريف يقول: "إنما الأعمال بالنيات" مؤكدًا على أن طلب العلم من الأمور التي تحتاج إلى نية وعزيمة قوية.

كما قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، قدم التهنئة إلى المكرمات من كلية العلوم بنات بهذا التفوق والتميز.

وعبر فكري عن فخره بطالبات جامعة الأزهر حملة القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أننا ماضون في الجامعة نحو التميز والريادة، مدللًا على ذلك بفوز جامعة الأزهر بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والذي يعكس إسهام فرع البنات في الجامعة في مسيرة التنمية الشاملة؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم خريجات الكلية والطالبات المتفوقات في مختلف أقسام الكلية، بجانب تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا قامت عميدة الكلية بتكريم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر سلامة داود كلية العلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

ترشيحاتنا

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ